Boete voor fietser en quadrijder die botsen op Kattenberg 26 mei 2018

B. B. en D. D. uit Oudenaarde stonden gisteren terecht in de politierechtbank voor een ongeval dat zich voordeed op de Kattenberg. B. B. reed er met zijn quad die plots een technisch defect vertoonde, waardoor er olie op de rijweg terecht kwam.





Op dat moment kwam D. D. net de Kattenberg naar beneden gereden met zijn fiets. Die gleed weg over de olie en kwam ten val. De man raakte daarbij lichtgewond. Agenten stelden nadien wel vast dat de fietser onder invloed was.





Beiden werden ze veroordeeld tot een geldboete van 200 euro. (TVR)