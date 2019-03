Bodybuilder riskeert 10 maanden cel voor bezit en verkoop van hormonen en de invoer van geneesmiddelen zonder vergunning Lieke D'hondt

28 maart 2019

11u56 0 Oudenaarde Bodybuilder K.W. uit Oudenaarde riskeert 10 maanden cel en een boete van 24.000 euro voor de verkoop van hormonale middelen en het invoeren van geneesmiddelen zonder de nodige vergunningen.

Het waren klanten van de fitnessclub die opmerkten dat de spiermassa van de dertigjarige man wel erg snel toenam. Hij zou op de parking van de fitnessclub ook hormonen verkocht hebben aan anderen, waarna de politie een huiszoeking deed bij de man. Ze vonden een grote voorraad van de doping en ook geneesmiddelen die de beklaagde had ingevoerd zonder vergunning. Het Openbaar Ministerie vraagt voor de feiten een celstraf van tien maanden en een boete van 24.000 euro.

Geruchten

De beklaagde en zijn advocaat houden in de rechtbank vol dat de hormonen enkel voor eigen gebruik waren. “Er is geen bewijs dat mijn cliënt iets heeft verkocht. Er zijn enkel geruchten, maar die zijn waarschijnlijk de wereld ingestuurd uit jaloezie omdat mijn hij het meest gespierde lichaam van de fitnessclub had. Hij had inderdaad een grote hoeveelheid van de hormonen in huis, maar dat was omdat hij leefde voor het bodybuilden.” Zelf beweert de bodybuilder dat hij niet wist dat de producten verboden waren. Ondertussen heeft hij zijn hobby opgegeven. De rechter zal het vonnis op 25 april uitspreken.