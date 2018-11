Bock en Bijls verwelkomde 5.000ste bezoeker Expo met foto’s van Mark De Bock en beelden van Peter Bijls nog één weekend open Ronny De Coster

20 november 2018

13u02 0

Op de tentoonstelling Bock&Bijls en Brouwer in de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde is de 5.000ste bezoeker de kassa gepasseerd. Benny Bral en Caroline Martens kregen een cadeaupakket van Adriaan Brouwerbier en foto’s van Mark De Bock.

Wie de expo met foto’s van Mark De Bock en beeldhouwwerken van Peter Bijls, beiden Oudenaardse kunstenaars, nog wil zien, moet snel zijn: ze is alleen nog volgend weekend te bezoeken.