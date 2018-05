Bloemenmarkt op Tacambaro en in Hoogstraat 04 mei 2018

De jaarlijkse bloemenmarkt van de stad Oudenaarde vindt op zondag 6 mei plaats op het Tacambaroplein en in de Hoogstraat. De markt is te bezoeken van 8.30 tot 18 uur. Meer dan 20 standhouders tonen er hun mooiste assortiment bloemen en planten. Knutselen kan op de stand van hobbywinkel Kiekeboe en er zijn doorlopend workshops bloemschikken. Volwassenen betalen 10 euro en kinderen tot 12 jaar 7 euro. Tussen 14 en 17 uur is er ook gratis kindergrime.





(TVR)