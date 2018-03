Bloembakken op Kattenberg om snelheid af te remmen 13 maart 2018

02u58 0 Oudenaarde Op de Kattenberg en de Zwijndries in Ename werden een aantal grote bloembakken geplaatst. Die moeten de snelheid van de chauffeurs afremmen.

Aan de Zwijndries in Ename, aan de voet van de Kattenberg, is in het verleden al verschillende keren een auto in een woning beland. Overdreven snelheid is er dan ook al langer een probleem. Het stadsbestuur heeft bij het Vlaams Gewest, de beheerder van de weg, al meer dan eens aangedrongen op maatregelen om de snelheid naar omlaag te krijgen.





Beschermde strook

"Doordat het gaat om een beschermde kasseistrook, zijn aanpassingen echter niet eenvoudig", zegt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V). "Nu kwamen we tot de overeenkomst om er parkeervakken op de weg te schilderen en zo de wagens meer te laten zigzaggen, waardoor ze moeten remmen. Omdat die vakken hun doel missen wanneer er geen wagens geparkeerd staan, werden nu ook grote bloembakken geplaatst. Die zijn makkelijk verplaatsbaar wanneer dat nodig zou zijn, zoals wanneer er een wielerwedstrijd passeert." (TVR)