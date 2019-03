Blij weerzien met de renners: Omloop lokt wielerfans naar de hellingen en kasseistroken in de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster en Lieke D'hondt

03 maart 2019

13u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De renners zijn eindelijk terug in het land. De Omloop lokte als eerste echte wielerwedstrijd van het seizoen op Vlaamse bodem al meteen heel wat volk naar buiten. De Leberg, Haaghoek, Molenberg, Valkenberg, Berendries… overal stonden supporters van het eerste uur klaar om hun favoriete renners eindelijk terug te zien.

Met drie passages op de kasseistrook Haaghoek en de Leberg, situeerde het kloppend hart van de koers zich zaterdag in Horebeke en Zegelsem (Brakel). Een pak volk troepte er samen. Het miezerig weer deed cafébazin Mireille van het bekende café De Drijhaard op het dorpsplein van Zegelsem in extremis nog haar drankenassortiment aanpassen. “Ik had toch een beetje rekening gehouden met mooi weer en veel drank ingeslagen. Mijn kelder staat vol bier en frisdrank, maar ik heb uiteindelijk toch maar beslist om ook verse soep te maken”, vertelt ze. Van die beslissing heeft de cafébazin geen spijt: samen met de pakjes friet gaan de kopjes soep bij het kille weer heel vlot van de hand. “Het is natuurlijk nog niet de sfeer van de Ronde van Vlaanderen, maar de volkstoeloop is ook vandaag toch wel groot”, bedenkt Mireille.

Dat de koers hier wel drie keer over de Haaghoek rijdt, doet veel supporters beslissen om in Zegelsem te blijven. “Voor ons is dat een heel goede zaak”, bedenkt de café-uitbaatster. Ook op de Kattenberg in Ename en de Holleweg in Mater, waar de renners over bonkige kasseien moeten, stond flink wat volk langs de kant, evenals op de Molenberg in Zwalm. Daar vatten neefjes en nichtjes Julot, Estée, Oona en Layla Verbauwhede samen met de papa’s post, klaar om de renners de steile helling naar boven te schreeuwen. “Dat doen we ieder jaar tijdens de Omloop”, vertellen ze. “We hebben zelfs een tentje mee tegen de regen.”

Van hot naar her

Vrienden Robin Verbeke, Arnaud Vervaeke, Natan Van Welden en Thibaut Vereecke rijden als echte wielerfans hun eigen Omloop Het Nieuwsblad, met de auto wel te verstaan. “We zijn gestart in ’t Kuipke en komen nu hier op De Ast postvatten”, zegt Robin. “Hier is het rustig, want de helling ligt nog vroeg in de wedstrijd. Maar straks gaan we door naar de Haaghoek, de Leberg en de Valkenberg. Daar zal het al drukker zijn.” Dat er op de Ast minder volk staat, vinden ze niet erg. “We missen wel een pintje, maar dat zullen we straks ook nog kunnen drinken”, lachen ze.

Met op zondag ook nog Kuurne-Brussel-Kuurne is dit weekend het wielerseizoen alvast goed ingezet.