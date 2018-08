Blauwalgen vergallen waterpret STAD VERBIEDT TIJDELIJK ALLE WATERRECREATIE OP DONKVIJVER RONNY DE COSTER

09 augustus 2018

02u34 0 Oudenaarde Omdat er blauwalgen in het water van de Donkvijver zijn aangetroffen, heeft de stad er een algemeen waterrecreatieverbod ingesteld. "Tientallen kinderen en jongeren die deze week op watersportkamp kwamen, moeten we nu hun centen teruggeven of een andere activiteit aanbieden", klinkt het bij The Outsider.

Het stasbestuur besliste om alle recreatie op de Donkvijver te verbieden nadat de Vlaamse Milieumaatschappij bij haar wekelijkse staalnamen had vastgesteld dat er blauwalgen in het water actief waren. Blauwalgen scheiden giftige stoffen uit die bij mensen hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, oog-, oor- en huidirritaties en ook blaren op de lippen veroorzaken. Gezondheidsklachten beginnen binnen de twaalf uur na contact en duren ongeveer vijf dagen. De Donkvijver wordt er haast elk jaar door geplaagd.





"Maar nu is de timing wel héél ongelukkig: pal in de drukste week van de zomervakantie moeten we hier plots alle waterrecreatie afgelasten. Meer dan honderd mensen per dag hadden een plaats gereserveerd om te waterskiën op de nieuwe kabelbaan. We hadden ook zestig kajak- en pedalovaarders ingeschreven. Ook onze buren van de surfclub hebben hun activiteiten op het water moeten schrappen. Vijf van onze medewerkers zijn door deze toestand nu technisch werkloos", vertelt Max Pouille van buitensportorganisator The Outsider.





Alternatief programma

De organisatie stelt aan de watersporters een alternatief programma voor. Zo zijn onder meer de gigantische klimtoren, het blote voetenpad en het moerraspad zeer geliefd. "Ongeveer de helft van de bezoekers schakelt daar moeiteloos op over. Maar mensen die alleen in de watersport geïnteresseerd zijn, haken af. Hen geven we hun centen terug of geven we een terugkeerdbon."





Flinke regenbui nodig

De concentratie van de blauwalgen is een tijdelijk probleem, dat The Outsider samen met de stedelijke sportdienst deels heeft kunnen verminderen door (milieuvriendelijke) producten in het water te kieperen.





"Ook het onweer van dinsdagavond heeft de toestand wat verbeterd. Er drijft nu niet langer een dikke laag blauwalgen op de vijver. Visueel lijkt het daardoor al in orde, maar metingen geven aan dat de concentratie in het water nog te groot is. Het zal vermoedelijk nog een kwestie van dagen zijn. Wat we eigenlijk nodig hebben, is nog eens een flinke regenbui", bedenkt Pouille. The Outsider vindt intussen dat de stad en het Vlaams Gewest moet bekijken of de Donkvijver terug in twee kan worden verdeeld. "Aan de overkant wordt er slib gestort. Dat is de oorzaak van de vervuiling en het ontstaan van blauwalgen. Ooit waren dit twee afzonderlijke vijvers. Het lijkt ons wenselijk om naar die situatie terug te keren", besluit Max Pouille.