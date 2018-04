Binnenkort weer schuilhuisjes aan hefbrug 27 april 2018

Er komen opnieuw schuilhuisjes aan beide kanten van de hefbrug over de Schelde in Oudenaarde.

De hokjes waren eigendom van het bedrijf Clear Channel en werden weggehaald naar aanleiding van de vernieuwing van de Louise-Mariekaai en de Margaretha van Parmalaan. "Er is een nieuw contract met Clear Channel en daarin is terug de plaatsing van de schuilhokjes voorzien", antwoordde schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld) tijdens de jongste gemeenteraad op een interpellatie door oppositieraadslid Steven Bettens (Groen).





Niet nieuw

De vraag om de verdwenen schuilhokjes terug te plaatsen, was niet nieuw: twee jaar geleden had ook Murat Yurtay (Open Vld) in de gemeenteraad al aangeklaagd dat het voor voetgangers en fietsers geen pretje is om in de regen voor de brug te staan wachten.





