Biljartkampioen Adelin Demeulemeester nu ook kampioen wielerpronostiek André Marlier

13 december 2018

11u12

Bron: André Marlier 0

Biljartkampioen Adelin Demeulemeester uit Oudenaarde, destijds voorzitter van supportersclub Franky Vandenbroucke boys, blijkt nu ook een echte wielerkenner. In café Ysebaert in Munkzwalm werd hij kampioen in pronostiek op grote wielerwedstrijden. Het seizoen liep over 15 wedstrijden met onder meer de Omloop NB, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, BK, WK en als slot de Ronde Van Lombardije. Hij haalde het van Bana Boys, Janny’s, duo Adelin Maheur-Bart Pïens en Picardo feat Borra.