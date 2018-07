Biljartclubs Kunst en Vermaak en Bellevue verbroederen 18 juli 2018

Reeds 14 jaar duurt de verbroedering tussen biljartclub Kunst en Vermaak Eine en biljartclub Bellevue uit Bergen-op-Zoom uit Nederland, een van de zes verbroederingssteden met Oudenaarde. Om het jaar bezoeken zij elkaar en betwisten ze een tornooi. Dit jaar waren de Nederlanders te gast in Eine. In zaal De Kring bij Luc en Peggy werd gebiljart terwijl de echtgenoten met een bus Gent verkenden. En nadat de Einenaren vorig jaar verloren, namen ze thuis revanche en behaaldenze een 18-14-zege, zodat de stand na 14 confrontaties nu 7-7 is. Sportschepen Peter Simoens gaf de Nederlandse biljarters nog een aandenkingstrofee mee naar huis.











