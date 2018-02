Bikedreamtocht lokt 608 deelnemers 20 februari 2018

Het Mountainbike Sports Stevens-team, waarmee de 21-jarige Rob Vandenhaesevelde uit Mater in binnen- en buitenland aantreedt, heeft een tweede Bikedreamveldtoertocht georganiseerd. Met start en aankomst aan de voetbalkantine in de Lammekensstraat in Leupegem trokken de deelnemers naar de Koppenberg, Maarkedal, Zegelsem, Horebeke en Mater. Er daagden 608 deelnemers op die door de intrede van de dooi een glibberig parcours onder de wielen kregen geschoven.





(MAN)