Bijna vier weken omrijden voor herstelling Holleweg Ronny De Coster

31 augustus 2018

14u46 2 Oudenaarde De kasseien van de Holleweg in Mater liggen er zo slecht bij, dat er vanaf woensdag 5 september herstellingen en onderhoudswerkzaamheden gebeuren. Bijna vier weken lang moet doorgaand verkeer omrijden.

De beschermde kasseistrook is daardoor afgesloten. Het einde van de werkzaamheden is voorzien op 29 september. Al die tijd is er geen doorgang mogelijk vanaf kruispunt Beaucarnestraat met Martijn van Torhoutstraat en vanaf het kruispunt Holleweg met de Geraardsbergenstraat. Plaatselijk verkeer zal wel toegelaten worden.

De wegomlegging voor doorgaand verkeer gaat vanaf de Beaucarnestraat via N46 (Martijn van Torhoutstraat, Wijnendale, Aalststraat) en N8 (Edelareberg, Kerzelare en Geraardsbergenstraat) en omgekeerd.

Er is een verbod voor vervoer zwaarder dan 3,5 ton in de Beaucarnestraat, Rekkemstraat en Holleweg.