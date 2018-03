Bijna klaar voor de mooiste koers DE RONDE VAN VLAANDEREN: DE LAATSTE VOORBEREIDINGEN RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT

31 maart 2018

03u22 0 Oudenaarde Nog één keer slapen en het is zover. Dan weten we wie de 102de winnaar is van de Ronde van Vlaanderen. Hoog tijd dus om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen, de tenten langs het parcours af te werken en de frigo's te vullen.

Op de Oude Kwaremont in Kluisbergen bespreken de medewerkers van Rotary Kluisbergen nog snel hoe ze de ingang naar de grote tent zullen afbakenen en duwen ze de mobiele toiletten op hun plaats. Dat doen ze allemaal in hun vrije tijd. "Het ziet er al goed uit, maar zaterdag moeten we alles nog een beetje afwerken", zegt voorzitter Koen Vandenhaesevelde.





Willy Sommers

Zondag komen 870 gasten eten, drinken en genieten van de koers, inclusief een optreden van Willy Sommers. "Voor ons is dit het grootste evenement dat we organiseren. De opbrengst ervan gaat integraal naar het goede doel. We werken daarbij samen met het OCMW en huisartsen om aan de lokale noden tegemoet te komen."





Jaarlijkse barbecue

Ook op de flanken van de Paterberg belooft het een feest te worden zondag. Een veertigtal mobilhomes verzamelde er op een weide in de Stooktestraat. De kampeerders maken alles in orde om er een memorabel weekend van te maken. Fons Colebunders en Eddy Cox vullen er alvast de frigo voor de jaarlijkse barbecue. "We hebben de frigo's gevuld en je ziet, er zit meer in dan alcoholische dranken alleen. Tegen zondagavond is hij wel weer leeg", lacht Fons.





"Maar we zijn nog niet klaar. Er moet nog een tent komen met tafels en stoelen, maar dat is voor morgen", pikt Eddy in. Daarna kan het spektakel beginnen.





In Oudenaarde bereiden de wielertoeristen zich voor op hun Ronde van Vlaanderen. De bonte verzameling van nationaliteiten haalt er hun startnummers al op. Dat spaart hen kostbare tijd uit zaterdagochtend. Enkele wielertoeristen profiteren ervan om ook al met hun nieuwe T-shirt en medaille te poseren op het podium.





Benen testen

Op de Koppenberg is het haast even druk. Veel wielertoeristen besluiten de benen al eens te testen op de kasseien. Geert Claeys laat de fiets thuis, maar posteert zich wel op de flank van de Koppenberg. "Ik kom al eens kijken nu het nog kalm is. Ik ben echt aan het genieten. Niet alleen toeristen komen hier vandaag voorbij. Er zijn ook profs die nog aan het verkennen zijn. Zo zag ik Stybar en team Sky al passeren. Ooit wil ik de Koppenberg trouwens zelf beklimmen. Mijn twee eerdere pogingen eindigden met een kus aan de kasseien", herinnert Geert zich.





En aan de finish in het centrum van Oudenaarde? Daar denken ze naast de logistieke voorbereidingen ook aan het uitzicht van de stad. De groendienst gaat er nog aan de slag met de onkruidwieder zodat de bloemperkjes er pico bello uitzien.