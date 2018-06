Bijna 4 promille in bloed, maar niet dronken 28 juni 2018

De 49-jarige D. M. uit Eine moest in de politierechtbank van Oudenaarde verschijnen nadat hij op 3 december vorig jaar met bijna 4 promille alcohol in zijn bloed achter het stuur werd betrapt. "De gemiddelde mens zou in een coma belanden met zoveel promille in zijn bloed, maar jij kon volgens de agenten nog perfect functioneren", richtte politierechter Pieter De Meyer zich tot de man, die dan ook enkel vervolgd werd voor intoxicatie. De beklaagde vertelde dat hij van het pensioenfeest van een goede vriend kwam en daar behoorlijk wat had gedronken. "Ik ging door een moeilijke periode en had toen een probleem met alcohol", gaf de man toe. "Dat is intussen voorbij. Ik heb al twee maanden geen druppel alcohol meer gedronken en voel me daardoor veel beter." De politierechter legde hem een geldboete van 800 euro en 21 dagen rijverbod op. (TVR)