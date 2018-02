Bijna 4 op 10 rijdt te snel op Verkeersveilige Dag 28 februari 2018

02u58 0 Oudenaarde Hoewel de politie uitvoerig had aangekondigd dat er gisteren massaal snelheidscontroles zouden gebeuren naar aanleiding van de Verkeersveilige Dag, hebben veel bestuurders zich laten betrappen.

De politie Vlaamse Ardennen flitste in de Minderbroedersstraat in Oudenaarde 319 auto's en daarvan reed maar liefst 39,7 procent te snel. Eén bestuurder maakte het zo bont, dat hij zijn rijbewijs moest inleveren. Aan de Berchemweg, waar de limiet 70 kilometer per uur bedraagt, scheurde een automobilist tegen 131 kilometer per uur voorbij de superflitser. Ook die kreeg meteen rijverbod. Op deze weg, waar provinciegouverneur Jan Briers de controlepost kwam bezoeken, ging 12,7 procent van de bestuurders te snel. Verder controleerde de politie Vlaamse Ardennen in de Zulzekestraat in Kluisbergen (1 op vier in overtreding), Graaf van Landaststraat in Eine (24 procent), de Waregemseweg in Wortegem-Petegem (14 procent), de Anzegemsesteenweg in Kruishoutem (26,3 procent) en de Alfred Amelotstraat in Zingem (1,1 procent). (DCRB)