Bij Pierre en Rosette schittert een diamant 14 februari 2018

In de Salons Mantovani in Eine hebben Pierre De Vrieze (84) en Rosette Van Renterghem (81) uit Nederename hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Pierre heeft er een loopbaan als onderhoudsman in het Bernardustechnicum (toen nog Sint-Lucas, red.) op zitten, terwijl Rosette in Nederename een winkel in vissersgerief en geschenkartikelen heeft uitgebaat.





Beiden zijn in Oudenaarde heel bekend. Pierre is actief in verschillende vissersclubs en ook bij de vinkeniersvereniging De Boomgaardvink in Nederename. Hij is ook jaren voorzitter geweest van Okra. Rosette nam die functie van hem over. Het diamanten echtpaar heeft twee kinderen, negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.





(DCRB)