Bij Pierre en Angela schittert een diamant Ronny De Coster

01 september 2018

18u25 2

Applaus klonk zaterdagnamiddag voor Pierre De Bodt en Angela Vande Perre op de trappen van het Bisschopskwartier in Oudenaarde. Het echtpaar uit de Adriaen Brouwerstraat in Oudenaarde is immers zestig jaar getrouwd.

Samen met het familie werden ze door het stadsbestuur feestelijk gehuldigd. Pierre heeft een loopbaan achter de rug in de vroegere elektriciteitscentrale van Ruien. Angela beredderde het huishouden. Het echtpaar heeft drie kinderen en zes achterkleinkinderen en houdt van reizen. Angela schildert ook graag en Pierre is actief geweest als jager.