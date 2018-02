Bierfeesten dit jaar op Markt én Ham ORGANISATIE WIL OP BEIDE PLEINEN GELIJKWAARDIGE PROGRAMMATIE AANBIEDEN RONNY DE COSTER

02 februari 2018

02u35 0 Oudenaarde De Adriaen Brouwer Bierfeesten vinden dit jaar plaats op de vernieuwde Markt én op de Ham. Stad, brouwerijen en organisatiebureau Pete's Promotions werken de programmatie uit en voor het eerst sinds lang lijkt dat de kunnen in een goede sfeer met de horeca. "De Markt zal tijdens de Bierfeesten een belevingsplein zijn waar je vanop de terrassen perfect de optredens kan volgen", zegt schepen John Adam.

Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft met de brouwerijen Duvel Moortgat (Liefmans) en Roman een nieuw contract afgesloten voor de organisatie van de Adriaen Brouwer Bierfeesten, voor de komende vier jaar. De stad betaalt elk jaar 100.000 euro aan de brouwerijen, die de uitwerking van de programmatie in handen geven van een organisatiebureau. Hoewel hij zijn handtekening nog niet heeft gezet, is het zo goed als zeker dat Peter Decordier ook dit jaar de man wordt die de podia zal vullen en de pleinen moet doen vol stromen. Meerdere pleinen, want dat is nieuw in het contract: de stad wil dat de Bierfeesten dit jaar plaatsvinden op de Markt én op de Ham.





"Het is de bedoeling dat het feest zich afspeelt op die beide pleinen. De organisator krijgt van ons de opdracht om ervoor te zorgen dat er op de Ham en op de Markt een gelijkwaardig programma wordt aangeboden. Er kan een verschil zijn in het genre muziek, maar we willen dat de twee pleinen vol lopen", vat schepen voor Feestelijkheden John Adam de opdracht samen.





Open structuur

"Het allerbelangrijkste punt in het nieuwe contract is dat de helemaal vernieuwde Markt een belangrijke rol gaat spelen bij de sfeervorming. Het binnenplein zal dus niet langer afgesloten zijn met hekken, tenten en panelen die het zicht ontnemen. We willen voortaan Bierfeesten in een open structuur, waardoor bezoekers vanop de terrassen van de horecazaken het podium kunnen zien en dus de optredens kunnen volgen", aldus de schepen. "In het verleden stonden de zenuwen tussen de organisator en de horeca hierover al eens gespannen, maar dat zal dit jaar dus niet het geval zijn. We hebben de voorbije weken al heel constructieve gesprekken gevoerd met de verschillende betrokkenen en zullen over enkele weken naar buiten komen met één programma op één affiche waarin iedereen, dus ook de horeca en de handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad, zich in zullen terugvinden.





Goede verstandhouding

"Qua programmatie kan ik nog niets verklappen, omdat ik daarmee pas in gang kan schieten nu ik weet wat de stad precies wil. Maar uiteraard hebben we inderdaad al met veel mensen gepraat", zegt Peter Decordier. "En die open terrassen, die komen er. We zijn goed op weg om in een uitermate goede sfeer te kunnen werken aan een mooi programma."





De Adriaen Brouwer Bierfeesten vinden dit jaar plaats van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni.