Bibliotheek van Oudenaarde blaast Groot Dictee nieuw leven in met gratis taalspel Geen abracadabra, maar taal van gewone mensen Ronny De Coster

06 november 2018

22u27 0 Oudenaarde De Oudenaardse bibliotheek neemt dit jaar deel aan ‘Het Groot Dictee heruitgevonden’ , een taalspel dat op 7 december wordt het gespeeld in meer dan zestig bibliotheken tegelijk. Wie er wil bij zijn, kan best nu al een plaats reserveren.

De Mechelse bibliotheek vond het zo jammer dat het Groot Dictee der Nederlandse taal in 2016 ophield te bestaan, dat ze naar een nieuwe formule zocht, afgestemd op het bibliotheekpubliek. De eerste aflevering was een groot succes in Mechelen. Dit jaar stapt de bibliotheek van Oudenaarde, samen met meer dan zestig andere in Vlaanderen Brussel in het initiatief.

Taalspel

Op hetzelfde moment wordt hetzelfde taalspel gespeeld, met dezelfde tekst. Het gaat niet alleen om correct spellen. In plaats van abracadabra staan taalplezier en creativiteit centraal. Om te winnen, heb je fantasie en taalvaardigheid nodig en omdat het aan het eind heel spannend wordt, spelen ook de zenuwen een rol. Alles draait om een grappige tekst, geschreven door de jonge auteur Ans De Bremme.

Piet De Loof leest voor

Voorlezer in de bibliotheek van Oudenaarde is de Oudenaardse auteur Piet De Loof.

Het aantal plaatsen in de bibliotheek is beperkt. Daarom is het nodig om vooraf in te schrijven. Dat kan (zolang er plaats is) met een mailtje naar bibliotheek@oudenaarde.be.