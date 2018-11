Bewoonster bekent dat ze huurhuis in Nukerke in brand stak Parket vordert aanhouding op beschuldiging van opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand Ronny De Coster

13 november 2018

12u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, wil een 33-jarige vrouw uit Maarkedal vervolgen voor opzettelijke brandstichting. Ze heeft aan de speurders bekend, dat in de nacht van zondag op maandag brand heeft gesticht in haar huurwoning aan de Rozenstraat. De vrouw moet straks voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand, zo formuleert het parket de loodzware beschuldiging aan het adres van de 33-jarige vrouw. Ze was maandagochtend samen met haar echtgenoot gearresteerd nadat er brand was ontstaan op de benedenverdieping van het huurhuis van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, dat het koppel betrok. Op last van de vrederechter zou gisteren een deurwaarder langs komen om het gezin uit het huis te zetten. Een paar uur ervoor brak de brand uit. Ook zaterdag was de brandweer al ter plaatse moeten snellen voor een brand in dezelde woning.

Voor onderzoeksrechter

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. De expert achterhaalde, dat het vuur was aangestoken.

Deze namiddag wordt de bewoonster, die de brandstichting heeft bekend, voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Hij beslist over haar aanhouding.