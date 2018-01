Bewoners nemen intrek in sociale woningen aan Magnoliadreef 02u37 0 Foto Ronny De Coster De nieuwe bewoners van de Magnoliadreef zijn klaar om hun nieuwe stulpje te betrekken. Oudenaarde De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen heeft officieel de deuren van de nieuwe sociale huurwoningen in de Magnoliadreef in Eine geopend.

In het najaar van 2016 werden zes woningen gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. De nieuwe bewoners kregen hun sleutel en de buurt kreeg de kans een kijkje te nemen in de woongelegenheden.





Betaalbaar

"Met dit vervangingsbouwproject wil de Sociale Huisvestingsmaatschappij de kwaliteit van het huurpatrimonium op peil houden en betaalbaar én kwaliteitsvol wonen mogelijk blijven maken in de regio", zegt Stefaan Vercamer, voorzitter van de SHM Vlaamse Ardennen. "De oude woningen renoveren was geen optie meer omwille van de hoge kostprijs en de normen waaraan we moeten voldoen. Deze zes nieuwe sociale huurwoningen zijn volledig conform en van alle hedendaags comfort voorzien", aldus Vercamer (CD&V).





Woonkwaliteit

Het ontwerp van de nieuwe woongelegenheden is van architect Luc Vandecatseye. Het project kostte 850.885,42 euro (excl. BTW).





"De woningen bevatten allemaal twee slaapkamers en een tuintje. Ze zijn perfect geschikt voor kleine gezinnen", pikt directeur van de SHM Vlaamse Ardennen Jeanique Van Den Heede in. "Twee van de voormalige huurders keren terug naar de oorspronkelijke woonwijk in een nieuwe woning. Er werd ook een stukje van het openbaar domein heraangelegd voor de kostprijs van 85.533,88 euro. Dit project bevordert de woonkwaliteit in de Magnoliadreef", bedenkt Vandenheede. (DCRB)