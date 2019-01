Bewakingscamera filmt hoe buurvrouw huis van gezin met twee kinderen in brand steekt. Daarna kijkt ze samen met andere buren naar de brand Ronny De Coster

14 januari 2019

17u33

Bron: Eigen berichtgeving 123 Oudenaarde Een felle brand van een auto en een carport gisteravond aan de Klaproosstraat in de Oudenaardse deelgemeente Eine is aangestoken. De verdachte is de 52-jarige buurvrouw. Ze werd gefilmd door camera’s die het getroffen gezin had geplaatst na eerdere vandalenstreken rond hun huis. Op het moment van de brandstichting was het gezin met twee kinderen van zeven en negen jaar oud in huis aanwezig. De verdachte riskeert daarom een celstraf van twintig tot dertig jaar. Het motief van de buurvrouw is nog onduidelijk, het getroffen gezin benadrukt dat ze geen ruzie hadden.

De feiten speelden zich gisteravond af. “Het was rond kwart voor elf toen ik buiten lawaai hoorde. Ik deed de achterdeur open en zag een grote vuurgloed. Toen ik het hoekje om keek, zag ik dat mijn auto helemaal in lichterlaaie stond. Zelf blussen zat er niet meer in: de vlammen sloegen meters hoog”, vertelt het slachtoffer.

Kinderen uit huis gehaald

“Ik ben in allerijl naar binnen gelopen om mijn man te roepen en om de kinderen uit het huis te halen. Er was hier toch even paniek. Politie en brandweer zijn bij alle buren gaan aanbellen om hen uit hun huis te halen”, getuigt de vrouw.

Eén van die buren blijkt nu de verdachte te zijn van de brandstichting. “We hebben camerabeelden waarop ze te zien is. Het straffe is, dat die vrouw hier nog tussen alle buren heeft staan kijken naar de brand. Hoe cynisch”, bedenkt het slachtoffer.

Al langer pesterijen

“We hadden die beveiligingscamera geplaatst, omdat we al vier keer het slachtoffer waren van vandalisme rond ons huis en aan mijn auto. Nog niet zo lang geleden zijn de banden van mijn wagen kapot gestoken. Ik had er geen idee van wie hierachter kon zitten, want wij hebben met niemand ruzie. Op aanraden van de politie hebben we uiteindelijk die camera’s geïnstalleerd.”

“Tot onze grote verbijstering zagen we op de bewakingsbeelden onze buurvrouw mijn auto in brand steken. Ik heb er geen idee van wat die dame heeft bezield, maar ik besef dat we toch wel heel veel geluk gehad hebben. Achter de gevel waar de brand is gesticht, slapen onze twee kinderen. Ik mag er niet aan denken wat er kon gebeurd zijn als ik de brand niet zo snel had opgemerkt”, huivert het slachtoffer.

Door de hitte van de brandende auto en carport is de zijgevel van het huis niet alleen zwartgeblakerd, maar ook gebarsten. “We kunnen hier wel blijven wonen, maar er is toch ook rook naar binnen gedrongen”, vertelt de vrouw.

Zeer zwaar misdrijf

De verdachte is de alleenwonende buurvrouw. Ze is gisteravond door de politie Vlaamse Ardennen opgepakt. De 52-jarige vrouw wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van opzettelijke brandstichting. Het parket vraagt haar aanhouding. Brandstichting bij nacht in een bewoond pand is de zwaarste vorm van brandstichting in het Belgische wetboek, de verdachte riskeert een celstraf van twintig tot dertig jaar.