Betrapte inbrekers vluchten veld in aan Hoge Dumpel in Mater Redactie

25 maart 2019

23u44 0 Oudenaarde Aan de Hoge Dumpel in de Oudenaardse deelgemeente Mater zijn maandagavond iets over halfelf twee mannen betrapt toen ze probeerden in te breken in een woning.

De daders sloegen op de vlucht en doken daarbij de velden in. De politie is een zoekactie gestart en heeft via het netwerk van het buurtinformatiesysteem opgeroepen om naar de voortvluchtige dieven uit de te kijken.

Het gaat om twee eerder magere mannen van gemiddelde grootte. Beiden waren donker gekleed. Wie informatie kan geven, wordt verzocht met de politie contact op te nemen via het nummer 101.