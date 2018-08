Betonmolen draait het snelst in Oudenaarde Thomas Vandewalle

28 augustus 2018

17u10 0

Oudenaarde is de stad in onze regio waar de betonmolen de afgelopen jaren het snelste draaide. De open ruimte verdween er tussen 2005 en 2015 met gemiddeld 359 vierkante meter per dag onder een dikke laag beton, zo blijkt uit het Betonrapport.

Een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft natuurorganisatie Natuurpunt gekeken hoe de 308 gemeenten in Vlaanderen met hun open ruimte omspringen. Natuurpunt heeft voor zijn “Betonrapport” cijfers vergeleken uit de periode 2005-2015. Uit de cijfers blijkt dat de betonmolen in die periode niet heeft stilgestaan. Wat die zogenoemde betonsnelheid betreft, spant Oudenaarde in onze regio de kroon met maar liefst 359 vierkante meter nieuw beton per dag. Dat is heel wat meer dan het Vlaamse gemiddelde van 201 vierkante meter beton per dag. In die statistiek van Natuurpunt bekleedt Oudenaarde dan ook een 38ste plaats op 308 steden en gemeenten. De leefdichtheid bleef onveranderd met 23 inwoners per hectare. Maar ook in de andere steden en gemeenten stond de betonmolen niet stil. In Zottegem verdween er tussen 2005 en 2015 gemiddeld 279 vierkante meter per dag onder een laag beton. In Ronse daarentegen gaat het maar om een gemiddelde van 117 vierkante meter per dag. Het aantal beschikbare bouwgronden ligt er dan ook veel lager. De stad totaliseert dan weer wel 18 procent verharding (woningen, gebouwen, straten en parkings) tegenover het Vlaams gemiddelde van slechts 14 procent. In Zottegem en Oudenaarde bedraagt dit respectievelijk 14 en 15 procent.