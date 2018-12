Beter zo, die kerstboom? Geef je mening in onze poll! DCRB

12 december 2018

14u48 0

De kerstboom op de Markt in Oudenaarde is in de stad hét gespreksonderwerp, nadat dinsdag plots alle lichtjes er weer werden uitgehaald en vervangen door nieuwe.

De ingreep kwam er op aangeven van schepen van Feestelijkheden John Adam (Open Vld). Hij schrok zich haast een ongeluk, toen hij de kerstboom zag en liet de verlichting meteen verwijderen. Personeel van de stedelijke technische dienst sprong te hulp om andere lichtjes in de boom te hangen.

Poll Een geslaagde reddingsoperatie? Wat vind jij van de kerstboom 2.0 op de Markt van Oudenaarde? De kerstboom op de Markt is uiteindelijk een stuk mooier geworden.

Ik vind de kerstboom nog steeds niet mooi. De kerstboom op de Markt is uiteindelijk een stuk mooier geworden. 75%

Ik vind de kerstboom nog steeds niet mooi. 25%