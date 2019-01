Bestuurster merkt overstekende voetganger te laat op: 400 euro boete LDO

23 januari 2019

13u26 0 Oudenaarde E en 27-jarige vrouw uit Oudenaarde moet een boete van 400 euro betalen omdat ze op 2 januari 2018 een voetganger aanreed.

De jonge vrouw had de overstekende voetganger op het zebrapad aan het Tacambaroplein in Oudenaarde niet gezien omdat het duister was en de weersomstandigheden slecht waren. “Het was een jammerlijk ongeluk. Het is allemaal heel snel gebeurd”, reageerde de vrouw in de rechtbank. De politierechter kon de omstandigheden perfect beoordelen, want hij zag het zag het ongeval zelf gebeuren. Hij legde de vrouw een boete van 400 euro op.