Bestuurster betrapt met 2,74 promille in bloed "door Listerine" Redactie

29 augustus 2018

19u17 1

De 33-jarige N. T. uit Deurle moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat ze op 10 december vorig jaar positief blies bij een alcoholcontrole in Oudenaarde. De dame had maar liefst 2,74 promille alcohol in het bloed. In de rechtbank gaf ze toe dat ze enkele glazen champagne had gedronken, gevolgd door een paar shotjes sterke drank. "Het was onverantwoord om nog het stuur te nemen, maar ik ben zelf verbaasd over het hoge alcoholpercentage in het bloed", klonk het. De dame vertelde hierna dat ze haar mond net had gespoeld met Listerine. "Misschien heeft dat wel een invloed gehad bij de blaasproef. Daar zit namelijk ook alcohol in", merkte ze op. Politierechter Pieter De Meyer achtte dat echter weinig waarschijnlijk. Hij legde haar een geldboete van 800 euro en een maand rijverbod op.