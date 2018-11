Bestuurster belandt in de sloot naast de N8 Ronny De Coster en Lieke D'hondt

11 november 2018

Een bestuurster is zondagmiddag met haar wagen in de sloot beland. De vrouw reed op de N8 ter hoogte van de Steenbergstraat in Oudenaarde toen ze in een scherpe bocht van de baan ging. Ze geraakte niet gewond, maar de brandweer moest wel ter plaatse komen om haar te helpen. Ook de takeldienst kwam naar de plaats van het ongeval om de wagen uit de sloot te halen.