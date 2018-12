Bestuurder sukkelt in diepe gracht, maar blijft ongedeerd DCRB en LDO

21 december 2018

23u08 0

Een jonge bestuurder is iets voor 22 uur vrijdagavond met zijn wagen in een diepe gracht beland in de Casterstraat in Mater (Oudenaarde). De politie en brandweer kwamen ter plaatse, maar de man kon zichzelf met de hulp van enkele buurtbewoners bevrijden. Hij bleef ongedeerd. De takeldienst kwam ter plaatse om de wagen uit de gracht te tillen.