Bestuurder scheurt met 193 kilometer per uur door zone 90 en moet zijn rijbewijs 2 maanden inleveren Lieke D'hondt

27 februari 2019

16u13 0 Oudenaarde Politierechter Pieter De Meyer heeft een bestuurder een rijverbod van twee maanden en een boete van 840 euro opgelegd.

De man scheurde met maar liefst 193 kilometer per uur door een zone 90. Zelf kwam B.D. niet naar de rechtbank en zijn advocate kon in het onsympathieke dossier enkel pleiten dat haar cliënt veel kilometers moet afleggen voor zijn job. De rechter toonde evenwel geen medelijden aangezien de man al vijf voorgaande veroordelingen op zijn strafregister heeft staan. Twee maanden rijverbod en een boete van 840 euro is zijn deel.