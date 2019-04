Bestuurder rijdt agent bijna omver en slingert over de weg: 53 dagen rijverbod Lieke D'hondt

03 april 2019

13u50 0 Oudenaarde Een uitje met vrienden is voor C.F. in de politierechtbank geëindigd. De man reed bij een politiecontrole in Oudenaarde bijna een agent omver en slingerde daarna met zijn voertuig verder over de weg. Hij reed ook even op het verkeerde rijvak. Toen de politie hem te pakken kreeg, legde hij een positieve ademtest af.

“Hij heeft zich laten verleiden om met vrienden iets te gaan drinken, maar dat was geen goed idee”, zegt zijn advocate. “Hij is zelf ook geschrokken toen hij achteraf las wat hij allemaal heeft gedaan. Het had allemaal veel erger kunnen zijn, maar de feiten hebben hem wakker geschud.” De politierechter legt de man een rijverbod van 53 dagen op. Hij moet ook een effectieve boete van 1.920 euro betalen.