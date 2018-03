Bestuurder die tweemaal positief blaast doet auto weg 22 maart 2018

J.D.P. uit Oudenaarde moest zich verantwoorden nadat hij tegen de lamp liep bij een alcoholcontrole. De man had 1,31 promille alcohol in zijn bloed en was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. "Het is de tweede keer dat hij onder invloed achter het stuur werd betrapt", gaf zijn advocaat toe. "Hij vindt het zelf genoeg geweest en heeft daarom zijn kentekenplaat opnieuw ingediend. In de plaats heeft hij nu een elektrische fiets gekocht." De man werd veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en drie maanden rijverbod. Als hij zijn rijbewijs nadien toch nog terugwil, zal hij eerst moeten slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)