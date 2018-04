Bestolen schooltje krijgt nieuwe computers cadeau 18 april 2018

02u30 0 Oudenaarde Ruim een maand nadat hun school het bezoek kreeg van inbrekers, kunnen de kinderen van de KBO-school Kameleon Cocon in Eine weer computeren. Het bedrijf EOC en serviceclubs Ladies Circle Oudenaarde en Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde zijn het schooltje te hulp geschoten.

Zo ongelukkig als Greet Weyme en haar schoolteam op 8 maart waren, nadat nachtelijke inbrekers zowat het hele schooltje overhoop hadden gehaald, zo opgelucht waren ze gisteren toen Bart Bisschop, ICT-manager van chemiereus EOC Group hen gisteren een heus computerpark cadeau deed. Zeven gloednieuwe laptops en nog eens drie tweedehandse, maar nog heel performante desktopcomputers.





"We hebben in zak en as gezeten. Bij de inbraak hadden de daders een spoor van vernieling getrokken en ook alle computers gestolen. Bij ons op school hebben we die toestellen elke dag hard nodig, omdat we speciale softwareprogramma's gebruiken voor onder meer rekenen. Omdat de kinderen heel vaak individueel werken en begeleid worden, zijn laptops onmisbaar. We hebben dik een maand niet kunnen werken zoals het hoorde en zijn nu wel ongelooflijk blij met de gulle gift van EOC", reageert Weyme. "De laptops alleen zijn samen al 6.000 euro waard. Bovendien hebben de serviceclubs Ladies Circle Oudenaarde en Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde ons elk ook nog eens 3.000 euro geschonken. Wij laten deze computers buiten de schooluren niet meer op school. Naar de daders van de inbraak is er overigens nog geen spoor." (DCRB)