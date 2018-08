Beste kaarters van Okra Melden zijn bekend 23 augustus 2018

02u43 0

Tijdens een etentje in het dorpshuis De Linde in Melden hebben kaartverantwoordelijken Edgard Devenyns en Paul De Baere onlangs de beste kaarters van Okra gehuldigd.





Bij de dames won Rosa De Messemaecker. Zij versloeg Myriam Van Nieuwenhuize en Jeanette Gevaert, die ex aequo eindigde met Annie Van Houtte.





Bij de heren won Luc Pot. Hij had het afgelopen seizoen net iets betere kaarten dan Paul Dufour en Bernard Willen.





"Onze vereniging telt 60 kaarters en die werkten 20 wedstrijden af", vertelt voorzitter Lode De Zaeytijd.





(DCRB)