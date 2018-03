Besmettelijk virus vermoedelijke oorzaak van massaal aantal zieken 16 maart 2018

Een uiterst besmettelijk buikvirus is vermoedelijk de oorzaak van de tientallen leerlingen van de Bernardusscholen die ineens ziek zijn geworden. "De zieken zijn nog niet terug, maar er komen minder nieuwe klachten", zegt directeur Thierry Goedefroidt. Dinsdagnamiddag waren in amper twee uur tijd maar liefst veertig leerlingen van de Bernardusscholen Oudenaarde ziek geworden. De dag nadien kwamen er ongeveer evenveel zieken bij. De school wacht nog de resultaten af van het Federaal Voedselagentschap dat de schoolkeukens heeft bekeken en van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid dat de leerlingen heeft onderzocht. "Maar meer en meer wordt duidelijk dat de oorzaak vermoedelijk niet in de keuken te zoeken is. Intussen hebben we met verschillende ouders gesproken van wie de dochter of zoon bij de dokter is geweest en de algemene bevinding blijkt dat we hier te maken hebben met een uiterst besmettelijk buikvirus", zegt Goedefroidt. Toch is er volgens hem geen reden om maatregelen te treffen om de ziekte in te dijken. "Het lijkt erop dat de grootste golf voorbij is. Vandaag zijn er maar een paar extra zieken bij gekomen. De leerlingen die de voorbije dagen ziek zijn geworden, zijn wel nog allemaal thuis. Ze krijgen van de dokters de raad om thuis te blijven, precies omdat het virus zo besmettelijk is", verduidelijkt Goedefroidt. (DCRB)