Beschonken chauffeur knalt tegen boom na kampioenenviering Thomas Vandewalle

05 september 2018

F. M. uit Oudenaarde stond terecht in de politierechtbank nadat hij op 21 mei vorig jaar in beschonken toestand een ongeval veroorzaakte. "Mijn cliënt kwam van de kampioenenviering van Anderlecht", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Op de terugweg naar huis is hij tegen een boom geknald. Zijn wagen was volledig perte totale." De man had 1,54 promille alcohol in zijn bloed, wat neerkomt op een 8-tal pintjes. "Hij heeft zijn lesje intussen geleerd en gaat voortaan met de bus naar het voetbal." De politierechter legde de beklaagde een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op.