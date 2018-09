Beschonken chauffeur: "ik ben dom geweest" Thomas Vandewalle

05 september 2018

17u17 0

G. R. uit Oudenaarde moest zich voor de politierechter verantwoorden nadat hij op 14 januari positief blies bij een alcoholcontrole. Zo had hij 1,95 promille alcohol in het bloed. "Ik kan er niet veel op zeggen. Ik ben dom geweest", vertelde de man. "Ik zat op een feestje en wist dat ik teveel gedronken had. Toch besliste ik om iemand naar huis te brengen." Politierechter Cindy Stevenaert legde hem een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op.