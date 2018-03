Beschonken chauffeur belandt tegen gevel 31 maart 2018

Met een pintje te veel op tegen de gevel van een woning rijden. Voor die feiten moest de 27-jarige W. V. uit Oudenaarde zich in de politierechtbank verantwoorden. Zijn vriendin, die naast hem op de passagiersstoel zat, raakte bij het ongeval lichtgewond. "Het was een zaterdagavond en we waren iets gaan drinken", schetste de man de omstandigheden. "Ik was niet van plan om nog te rijden, maar door een discussie met mijn vriendin heb ik dat uiteindelijk toch gedaan. Achteraf ben ik onmiddellijk mijn excuses gaan aanbieden bij de bewoners van de woning. Hun schade werd intussen ook vergoed." De politierechter legde hem een boete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)