Beschonken bestuurster kan niet op rechte lijn lopen "door hoge hakken" 02u51 0

E. M. (38) uit Oudenaarde is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod nadat ze in beschonken toestand achter het stuur werd betrapt. De dame toonde weinig uiterlijke tekenen van dronkenschap. Ze kon enkel niet op een rechte lijn lopen. "Maar dat had helemaal niets met de alcohol te maken", benadrukte haar advocaat. "Het was midden in de nacht en ze droeg hoge hakken. Als gevolg had ze gewoon last van pijnlijke voeten."





(TVR)