Beschonken bestuurder rijdt fietser aan en vlucht weg 30 mei 2018

02u47 0 Oudenaarde Een 78-jarige man uit Zwijnaarde werd gisterenmorgen op het kruispunt van de N60 met de Klossestraat in Zwijnaarde aangereden door een beschonken bestuurder uit Oudenaarde, die hem aan zijn lot overliet en wegvluchtte. Hij is ondertussen gearresteerd.

Een volledig verhakkelde fiets, een paraplu en nog enkele persoonlijke spullen van het slachtoffer. Enkel dat bleef gisterenvoormiddag achter op de N60 na een zware aanrijding. Een 78-jarige fietser wilde er rond 5.40 uur de N60 oversteken aan de verkeerslichten. Net op dat moment kwam een 31-jarige man uit Oudenaarde met zijn wagen aangereden vanuit de richting van Gent. Die kon de fietser niet meer ontwijken, waardoor het slachtoffer werd opgeschept en met een harde klap neerkwam.





Het slachtoffer was er erg aan toe, maar zijn aanrijder wachtte niet tot de ambulance er was. Hij stoof er onmiddellijk vandoor en vluchtte richting Gent. Gelukkig hadden enkele ooggetuigen nog net de nummerplaat van de wagen kunnen noteren, zodat de politie hem rond 6.15 uur kon onderscheppen en oppakken. De man blies positief en mocht dan ook zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. Hij werd gearresteerd en is in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter geleid. Het parket vroeg zijn aanhouding. De aangereden fietser moest gisteren onmiddellijk met spoed geopereerd worden. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe het met hem gaat. Het parket stuurde ook een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. (JEW)