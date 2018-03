Beschonken achter stuur tijdens rijverbod 08 maart 2018

02u58 0

In beschonken toestand achter het stuur kruipen terwijl je rijbewijs is ingetrokken. Voor die feiten moest de 34-jarige Z. S. uit Oudenaarde zich in de politierechtbank verantwoorden. "De vorige keer stond je hier ook al voor rijden onder invloed. Nu rij je ook nog eens tijdens een stuurverval. Wat is er aan de hand", wou de politierechter van de man weten. Die vertelde dat hij zijn rijbewijs nodig heeft om naar zijn werk te rijden. "Maar dan moet je je aan de regels houden", maakte de politierechter hem duidelijk. "We moeten je toch niet in de gevangenis steken om dat in te zien?" Zo ver kwam het uiteindelijk niet. De man komt er vanaf met een geldboete van 3.200 euro en 5 maanden rijverbod. Zijn rijbewijs krijgt hij wel pas terug na het opnieuw slagen in praktisch en theoretisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)