Beschonken 20-jarige krijgt drie maanden rijverbod 02u41 0

De 20-jarige T. V. uit Oudenaarde is drie maanden zijn rijbewijs kwijt en moet een boete van 2.000 euro betalen nadat hij met 1,54 promille alcohol in zijn bloed achter het stuur werd betrapt. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in de vier proeven. Een zware straf, maar de jongeman was dan ook niet aan zijn proefstuk toe. "Hij reed op het moment van de feiten met de wagen van zijn vriend", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Die had gevraagd om hem naar huis te rijden. Mijn cliënt kan geen neen zeggen en heeft dat jammer genoeg gedaan. Daar moet hij nu de gevolgen van dragen." De jonge bestuurder kwam zelf niet opdagen in de rechtbank. "Hij was dat nochtans van plan, maar zijn mama belde vanmorgen om te melden dat hij ziek was geworden." (TVR)