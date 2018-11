Bernardustechnicum krijgt van ON Semiconductor 30.000 euro voor uitrusting hoogtechnologisch STEM-labo Ronny De Coster

29 november 2018

16u40 0 Oudenaarde In het Bernardustechnicum Oudenaarde is vandaag een zogenaamd STEM-labo in gebruik genomen. De school kreeg voor de inrichting van het hoogtechnologische opleidingsplek 30.000 euro steun van het bedrijf ON Semiconductor. “Wij investeren mee in het technisch onderwijs om jongens als meisjes in de ruime regio aan te moedigen om een STEM-opleiding te volgen en vol te houden. Dat is nodig, want wij vinden heel moeilijk technisch geschoolde krachten”, motiveert Rob Willems van ON Semiconductor.

“STEM-skills for the future”, zo heet het project dat de technische school Bernardustechnicum en de firma Semiconductor uit Oudenaarde uitwerken.

Het bedrijf, dat wereldwijd actief is en in Oudenaarde een vestiging heeft aan de Westerring, produceert halfgeleiders, chips die onder meer in de auto-industrie worden gebruikt.

Het bedrijf verleent aan het Bernardustechnicum een subsidie van 30.000 euro voor de inrichting van een geavanceerd STEM-labo zodat de leerlingen van het Bernardustechnicum uit de STEM-doorstromingsrichtingen hun engineeringsopdrachten en projecten op een creatieve manier kunnen realiseren.

Hoogtechnologische apparatuur

“Het STEM-labo is uitgerust met hoogtechnologisch materiaal zoals een lasercutter, industriële robotarm, 3D printer. Daarnaast kregen we ook basismaterialen en gereedschappen, zodat onze leerlingen dit niet meer zelf moeten aankopen.

Met deze nieuwe leeromgeving trachten we tevens de passie, het engagement en de motivatie voor STEM-onderwijs bij onze leerlingen aan te wakkeren of te verhogen”, zegt Dirk Forceville, domeindirecteur toegepaste wetenschappen, technologie en technieken aan het Bernardustechicum.

“We willen meer jongens en meisjes stimuleren om een technische opleiding te volgen en vol te houden, want we hebben meer goed opgeleide technici nodig” Rob Willems, director of operations bij ON Semiconductor in Oudenaarde

“Precies om die motivatie en dat goedvoelen van leerlingen in het technisch onderwijs is het ons te doen”, zegt Rob Willems, director of operations bij ON Semiconductor in Oudenaarde. “Wij streven ernaar om studenten, zowel jongens als meisjes, in de ruime regio aan te moedigen om een STEM-opleiding te volgen en vol te houden. De wetenschappen en geavanceerde technologieën zijn enorm belangrijk voor onze Vlaamse economie en welvaart. Veel sectoren en bedrijven doen er beroep op. STEM vindt onder meer zijn toepassingen in lucht- en ruimtevaart, multimedia apparatuur, voedingsindustrie, automotive, geneeskunde, machinebouw, automatisering, elektromechanisch onderhoud, robotica in de zorgsector. Wij ondervinden nog veel te vaak moeilijkheden om goed geschoold technisch personeel te vinden”, motiveert Willems waarom de Oudenaarde afdeling van de multinational ON Semiconductor mee investeert in technische onderwijsopleidingen.