Bernarduscollege zet schooljaar in met muziekfestival Ronny De Coster

03 september 2018

17u31

Bron: Eigen berichtgeving 4

In het Bernarduscollege, de ASO-afdeling van Bernardusscholen in Oudenaarde mocht het op de eerste schooldag nog twee uurtjes vakantie zijn. Leerlingen hadden zelfs gezorgd voor een echt mini-muziekfestival tijdens de middagpauze. Wout Rogge en Casper Bol trokken het feestje met succes muzikaal op gang.

En zoals op een echt festival waren ook de nodige catering voorzien. Leerkrachten van de school staken de barbecue aan. “Dit feest is een organisatie van een werkgroep van leerlingen. Op school hebben we BC Projects, die voor allerlei organisaties instaat. En daaronder vormen we met een 30-tal leerlingen BC Events, dat dit festival heeft opgezet”, vertelt Juul Erregat.

1.561 leerlingen, onder wie 323 nieuwkomers genoten van het festival op de campus van de school.