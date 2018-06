Bengaals vuurwerk komt in de plaats van traditionele verbranding Kelioothuisje 21 juni 2018

02u34 0 Oudenaarde Op de komende Adriaen Brouwer Bierfeesten

gaat er geen Kellioothuisje in

de vlammen op. «Dit is om veiligheidsredenen

en omdat we heel veel volk

verwachten», zegt organisator Peter

Decordier.

De verbranding van het Kelioothuisje





tijdens de Adriaen Brouwer Bierfeesten





is een traditie die al meegaat van de jaren





50 in de vorige eeuw. Daarmee herdenken





de feestvierders de verbranding





van het belastingskantoor van





Oudenaarde, nadat de prijzen van het





bier werden verhoogd in de Middeleeuwen.





gratis bruin bier

Dit jaar laat de organisatie dat vurige





tafereel vallen. «Om veiligheidsredenen





en de verwachte massa is beslist





om het Kelioothuisje niet in brand te





steken maar een aangepaste animatie





te doen met Bengaals vuur. Het gratis





bruin bier blijft van de partij en zal geschonken





worden door de burgemeester,





schepenen en gemeenteraadsleden»,





zegt organisator Peter Decordier.





Ook dit jaar weer maakt Adriaen Brouwer





zelf zijn opwachting. Hij zal bij de





opening van de feesten op vrijdag om





20.30 uur zijn eigengereide kijk op de





feesten geven. En ook tijdens de feesten





zal hij her in het straatbeeld opduiken.





In extremis kondigt de organisator nog





twee nieuwe namen aan: zondag om





19 uur komt Pieter-jan De Smet optreden





samen met Roland Van Campenhout





en ook ambiancemaker Frank Valentino





is toegevoegd aan de affiche





van de Vlaamse artiesten op zondag.





Op de Markt is zaterdag bekende Oudenaardenaar





Frederic De Vos de presentator.





Hij is al jaren een vaste waarde





op de Bierfeesten. Zondag neemt Celia





Bogaert (AVS-Focus/WTV) de microfoon





over. Op De Ham presenteert





zij vrijdag en zaterdag en het zondag is





het Frederic Geeroms (Ment TV) die de





optredens aan elkaar praat. (DCRB)