Bende van 'Hof ter Kammen' leeft zich uit in Retroronde 21 juni 2018

Na één jaar niet te zijn georganiseerd maaktede Retroronde zijn comeback in Oudenaarde. De 11de editie ging van start op het hernieuwde marktplein en de deelnemers in oude klederdracht en dito fietsen konden kiezen tussen tochten door de Vlaamse Ardennen, gaande van 40 tot 160 km. Opvallend was dat er onder de kleine duizend deelnemers veel buitenlanders waren. En Christiaan De Clercq en Hilde Spelers van 'Hof ter Kammen' uit Leupegem waren traditioneel van de partij met hun tandem. En amuseerden zich daarna met hun vrienden op de markt waar een bandje speelde en de Louis Lou dansgroep het beste van zichzelf gaf.





(MAN)