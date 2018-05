Beloftenteam van SV Oudenaarde gehuldigd 29 mei 2018

In de volkszaal van het stadhuis kreeg het beloftenteam van voetbalclub SV Oudenaarde een huldeontvangst aangeboden door sportschepen Peter Simoens. Ze zijn er in geslaagd in de eerste amateursklasse kampioen te spelen. Kurt Van Synghel is de trainer van deze kampioenen. Topscorer werd Bryckx Meuleman en hij droeg afwisselend met Robin De Smet de kapiteinsband. Voor jeugdcoördinator Kurt Vandeputte is het zo goed als een jaarlijkse traditie om met een of meerdere kampioenenploegen ontvangen te worden op het stadhuis. Het was echter de eerste maal dat hij zoiets mocht beleven met het beloftenteam, zodat hij emotioneel werd tijdens zijn dankwoorden.





(MAN)