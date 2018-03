Bekende Ronde-tafel verhuist naar de keuken van Steven 06 maart 2018

02u57 0

De bekende Ronde-tafel, die tien jaar dé blikvanger was in de brasserie van het Centrum Ronde van Vlaanderen, is verkocht. Het bekende meubel krijgt een plaats in de keuken van Steven Van Der Sijpt (42) uit Roborst. "Ik heb er 5.002 euro voor geboden. Dat is 1 euro meer dan de instelprijs. Blijkbaar was ik de enige geïnteresseerde", prijst Steven zich gelukkig.





Gisteren kwam hij ongepland nog met een renner in contact: op het moment dat Steven zijn tafel wou ophalen in de hal van het Centrum Ronde van Vlaanderen, wandelde daar oud-renner Johan Museeuw binnen, die de tafel prompt signeerde. (DCRB)