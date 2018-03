Begraafplaatsen worden duurder 01 maart 2018

02u54 0 Oudenaarde Sterven en dan meer bepaald begraven worden, wordt in Oudenaarde een stukje duurder. "Dat is het gevolg van gestegen prijzen bij leveranciers", zegt de bevoegde schepen Carine Portois (Open Vld).

Een grafconcessie voor één persoon gedurende dertig jaar kost voortaan 460 euro. Voor een concessie voor het begraven van twee personen in een door de stad geplaatste grafkelder bedraagt de concessieprijs 1.835 euro voor 30 jaar. De plaatsing van twee urnen in een grafkelder kost 1.225 euro. Wie een urne in een nis wil plaatsen, betaalt 460 euro voor de concessie.





De stad vraagt een vergoeding van 60 euro voor het leveren en aanbrengen van de naamplaatjes van overledenen van wie de as verstrooid werd op de asweide en ook voor de naamplaatjes aan de columbariumnissen. De naamplaatjes worden via het stadsbestuur besteld en blijven 15 jaar behouden. (DCRB)