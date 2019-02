Bedrijven sturen deurwaarder naar stakerspiket in Oudenaarde: 1.000 euro dwangsom voor wie vrachtwagens tegenhoudt Ronny De Coster

13 februari 2019

07u51

Oudenaarde In Oudenaarde heeft een stakerspost aan de ingang van het bedrijventerrein De Coupure woensdagochtend vroeg al het bezoek gekregen van een deurwaarder.

De stakers hadden om twee uur de toegang tot het industriepark afgesloten. Rond halfzes kwam op vraag van enkele bedrijfsleiders een deurwaarder met een verzoekschrift, waarbij een dwangsom van 1.000 euro werd gevraagd per persoon die de weg verspert. “We zijn daarom verplicht om vrachtwagens toe te laten, maar het piket blijft wel staan, want we willen alle werknemers ervan overtuigen om niet aan het werk te gaan. Met succes: er komen weinig werkwilligen opdagen”, zegt vakbondsman Didier Verdonckt (ABVV).